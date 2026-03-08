Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Путин поздравил женщин с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. (...) Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности», — заявил глава государства. Российский лидер подчеркнул, что щедрая, милосердная и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее.

Путин добавил, что женщинам подвластно все, они умеют сочетать стойкость и нежность, а стремление женщин создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет идти только вперед. Президент пожелал россиянкам счастья, успехов, здоровья и благополучия.

