Россия
00:25, 8 марта 2026Россия

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Путин поздравил женщин с 8 Марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. (...) Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности», — заявил глава государства. Российский лидер подчеркнул, что щедрая, милосердная и мудрая женская душа делает мир лучше и добрее.

Путин добавил, что женщинам подвластно все, они умеют сочетать стойкость и нежность, а стремление женщин создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет идти только вперед. Президент пожелал россиянкам счастья, успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Музей Победы на Поклонной горе присоединился к всероссийской акции «Вам, Любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. С 6 по 8 марта в нем пройдут мероприятия для многодетных матерей, жен участников специальной военной операции и всех женщин, нуждающихся в поддержке.

