Из жизни
14:35, 8 марта 2026Из жизни

Рабочие обнаружили аудиозапись культовой сказки в самом неожиданном месте

Обходчик путей случайно нашел под рельсами кассеты с записью «Хоббита»
Никита Савин
Никита Савин

Фото: zoff / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании рабочий обнаружил аудиозапись сказки «Хоббит, или Туда и обратно» под землей у железнодорожных путей. Об этом сообщает What's The Jam.

Четыре аудиокассеты с постановкой культовой сказки Джона Рональда Руэла Толкиена случайно нашел в городе Ньюкасл обходчик путей Метрополитена Тайна и Уира Роб Кокрейн. «Мы с коллегами шли вдоль путей метро, и я краем глаза заметил что-то у контактного рельса. Я подошел ближе и увидел золотистую коробку кассеты под щебенкой», — рассказал британец.

Вскоре он выкопал четыре кассеты с радиопостановкой «Хоббита», которую записали для «Би-би-си» в 1968 году. На пленке ее выпустили в конце 1980-х годов. Кокрейн признался, что это самое неожиданное место, где он мог представить такую находку. «Мы понятия не имеем, сколько кассеты пролежали под линией метро. Просто поразительно. Это последнее, чего мы ждали», — сказал он.

Рабочий также отметил, что недавно пути ремонтировали, и вероятно поэтому кассеты оказались на поверхности. При этом остается загадкой, кому вообще могло понадобиться закапывать их рядом с путями метро.

Ранее сообщалось, что в Великобритании управляющий аукционного дома Дэниел Пирс нашел в мусоре первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень». Он продал находку за крупную сумму.

