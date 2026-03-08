Реклама

14:27, 8 марта 2026

Раскрыта причина переноса неонацистского «Кракена»

РИА Новости: ВСУ перенесли «Кракен» в Харьковскую область для медийных задач
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перенесли неонацистов из подразделения главного управления разведки «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в Харьковскую область для медийных задач. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Дон.

По его словам, путем переброски медийных подразделений командование ВСУ пытается сопротивляться успешному продвижению российских солдат. Уточняется, что неонацистов перенаправили в Волчанский район.

Ранее стало известно, что развертывание украинских войск близко к границе с Россией может указывать на подготовку к удару. Такое мнение высказал генерал-майор Владимир Попов.

    

