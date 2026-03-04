Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:25, 4 марта 2026Бывший СССР

Планы неонацистского «Кракена» у границы с Россией объяснили

Генерал Попов: ВСУ развернулись близко к границе с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Развертывание Вооруженных сил Украины (ВСУ) близко к границе с Россией может свидетельствовать о подготовке удара. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах писало, что ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделение «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщалось, что отряды неонацистской организации появились в Волчанском районе региона, находящийся у границ России.

«Если основная часть соединений ВСУ будет развернута ближе 100 километров от границы — на дистанции ночного перехода — то это говорит о том, что удар может быть. Кроме того, если враг адаптирует машины к условиям работы в текущем климате, то это тоже может быть подготовкой к будущей операции», — рассказывает Владимир Попов.

Ранее Министерство обороны России подтвердило переброску в российское приграничье отрядов «Кракена» из состава украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok