Планы неонацистского «Кракена» у границы с Россией объяснили

Генерал Попов: ВСУ развернулись близко к границе с Россией

Развертывание Вооруженных сил Украины (ВСУ) близко к границе с Россией может свидетельствовать о подготовке удара. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах писало, что ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделение «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщалось, что отряды неонацистской организации появились в Волчанском районе региона, находящийся у границ России.

«Если основная часть соединений ВСУ будет развернута ближе 100 километров от границы — на дистанции ночного перехода — то это говорит о том, что удар может быть. Кроме того, если враг адаптирует машины к условиям работы в текущем климате, то это тоже может быть подготовкой к будущей операции», — рассказывает Владимир Попов.

Ранее Министерство обороны России подтвердило переброску в российское приграничье отрядов «Кракена» из состава украинской армии.