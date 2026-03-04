ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделение «Кракен»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область подразделение «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). О появлении неонацистов в Волчанском районе, находящимся у границ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Командование ВСУ перебрасывает в Волчанский район резервы, в том числе неонацистов из подразделения ГУР "Кракен"», — сообщает источник.

По его словам, после удара были уничтожены несколько пунктов временной дислокации формирования. Вместе с этим была ликвидирована и автомобильная техника с имуществом.

Ранее стало известно, что Российская армия при установлении контроля над поселком Бересток в районе Константиновки уничтожили взвод украинских боевиков из «Кракена».