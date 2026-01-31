РИА Новости: ВС РФ уничтожили взвод боевиков «Кракена» в районе Константиновки

Российские военные при освобождении поселка Бересток в районе Константиновки уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на старшего стрелка Южной группировки войск РФ с позывным Орех.

«Контакты (стрелковые бои — прим. «Ленты.ру») у нас были — это "Кракен". Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> За всю операцию нами был уничтожен взвод», — рассказал Орех.

После зачистки укрепленных позиций российские военные нашли множество медикаментов с англоязычными надписями, сухие пайки и снаряжение иностранного производства.

Поселок Бересток расположен к югу от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) и имеет важное тактическое значение. Благодаря контролю за данным районом, возможно нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Министерство обороны России 30 января сообщило о взятии под контроль села Бересток. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.