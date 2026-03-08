Реклама

22:45, 8 марта 2026

Россия запустит реактивные дроны по Украине

Forbes: РФ создаст на основе «Гераней» реактивные дроны со скоростью до 600 км/ч
Александра Синицына
Россия может модернизировать ударные дроны «Герань», сделав на их основе реактивные БПЛА. Такие разработки создадут серьезные сложности для украинской противовоздушной обороны (ПВО), пишет Forbes со ссылкой на украинских военных.

Издание цитирует советника министра обороны Украины Сергея Беспрестнова с позывным Флеш, который полагает, что наиболее вероятное направление модернизации этих беспилотников — это увеличение их скорости, что создаст серьезную угрозу при из запуске по территории Украины.

«Россия может добавить маневры уклонения, полеты на очень малых высотах или увеличить скорость. С учетом конструкции "Герани" именно повышение скорости выглядит наиболее целесообразным вариантом», — сказал Флеш.

Как сообщает украинская разведка, реактивный дрон «Герань-3» развивает скорость более 500 километров в час, а его увеличенная версия «Герань-5» — до 600 километров в час. При таких характеристиках БПЛА способны нести до 90 килограммов взрывчатки и летать на расстояния порядка 1000 километров.

