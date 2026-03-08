Россиян предостерегли от безудержного веселья 8 Марта

Кипшидзе: Веселье 8 Марта неуместно, если оно приходится на время Великого поста

В церковной традиции 8 Марта не отмечается, однако не будет грехом поздравить женщин с этим праздником. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Поскольку 8 марта выпадает на Великий пост для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — уточнил он.

Ранее священник РПЦ Максим Козлов напомнил россиянам о запретах Великого поста. Священник рассказал , что для соблюдения предписаний поста следует отказаться от мяса. Под запрет также попадают яйца и молочная продукция. В 2026 году Великий пост продлится до 11 апреля.