09:33, 8 марта 2026Мир

В Израиле объяснили удары по иранским нефтехранилищам

CNN: Удары Израиля по иранским нефтехранилищам являются новой фазой конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Reuters

Удары израильской армии по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Тель-Авиве.

«Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны», — сказал собеседник.

Вечером 7 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке нескольких нефтехранилищ, расположенных в Тегеране.

Ранее стало известно, что иранской ракетой был поражен порт Фуджейра — один из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

