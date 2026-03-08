В Израиле объяснили удары по иранским нефтехранилищам

CNN: Удары Израиля по иранским нефтехранилищам являются новой фазой конфликта

Удары израильской армии по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в Тель-Авиве.

«Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны», — сказал собеседник.

Вечером 7 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке нескольких нефтехранилищ, расположенных в Тегеране.

Ранее стало известно, что иранской ракетой был поражен порт Фуджейра — один из крупнейших мировых хабов по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.