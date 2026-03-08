Реклама

В России раскрыли одну стратегическую ошибку Европы

Дмитриев: Отказ от российской энергетики — стратегическая ошибка Европы
Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей страничке в социальной сети Х заявил о том, что Европа совершает настоящую стратегическую ошибку.

Ошибка — это отказ Европейских стран от российской энергетики, который «не только увеличивает затраты на энергоносители, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям».

Дмитриев также отметил, что тезисы Кремля о бессилии Европы уже озвучивает и зарубежное издание Financial Times.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо восхитился заявлением российского президента Владимира Путина о том, что поставки газа могут прекратиться «прямо сейчас».

