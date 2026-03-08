Реклама

23:11, 8 марта 2026

Французский политик восхитился заявлением Путина

Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Заявление президента России Владимира Путина о возможности прекратить поставки газа в Евросоюз «прямо сейчас» огорошило европейских лидеров. На это указал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», — подчеркнул он.

Филиппо также отметил, что «истерическая антироссийская политика» вредит интересам Франции.

На днях СМИ написали, что Путин одним заявлением разрушил планы Евросоюза и создал панику на Западе. Речь идет о словах главы РФ относительно ухода российского газа с европейских рынков. Журналисты обратили внимание на то, что в странах ЕС пытались создать план, чтобы без ущерба для собственных экономик поэтапно отказаться от газа из РФ.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом на фоне конфликта Ирана с Израилем и США. При этом Мария Захарова напомнила, что Европейский союз сам утвердил поэтапный запрет на поставки российских энергоресурсов

