02:46, 7 марта 2026Мир

Захарова заявила о энергетическом коллапсе в Европе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом на фоне конфликта Ирана с Израилем и США. Об этом сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что из-за кризиса на Ближнем Востоке цены на газ и нефть подскочили. При этом дипломат напомнила, что Европейский союз (ЕС) сам утвердил поэтапный запрет на поставки российских энергоресурсов. В связи с этим она задалась вопросом, откуда теперь Брюссель намерен брать топливо.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время, не дожидаясь вступления в силу полного запрета со стороны Евросоюза. Он указал, что ЕС все равно планирует «через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного». При этом глава государства отметил, что в этом шаге нет политической подоплеки, а «только бизнес».

