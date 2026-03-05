Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:37, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Одно заявление Путина вызвало «психологическую травму» у стран ЕС

Sohu: Путин заявлением об уходе российского газа из Европы разрушил планы ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин одним заявлением разрушил планы Евросоюза и создал панику на Западе. Речь идет о словах главы РФ относительно ухода российского газа с европейских рынков, пишут журналисты Sohu.

Накануне российский лидер выступил с заявлением, что страна готова прекратить поставки сырья в ЕС прямо сейчас.

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание на то, что в странах ЕС пытались создать план, чтобы без ущерба для собственных экономик поэтапно отказаться от газа из России. Но из-за решений Кремля эта стратегия рискует обернуться провалом.

«Президент нанес смертельный удар по слабому месту ЕС. Европа использует политику как оружие, вводя санкции, а Москва просто использует торговую логику», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что Москва идет на продуманный шаг, поскольку европейские страны пытаются душить российскую энергетику все новыми санкциями. В то же время развивающиеся рынки выражают готовность закупать сырье без каких-либо политических условий.

Ранее аналитик Игорь Юшков назвал направление для переориентации поставок российского газа. Покупатели СПГ найдутся на азиатском рынке, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    В российском регионе обрушилась крыша жилого дома

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

    Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

    Появились новые кадры пуска иранских ракет

    Одно заявление Путина вызвало «психологическую травму» у стран ЕС

    Командира диверсионно-разведывательной группы ВСУ ликвидировали

    Трамп вновь выступил в защиту Нетаньяху

    Людям с бессонницей дали простой совет

    Глава МИД Ирана дал прогноз по «плану Б» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok