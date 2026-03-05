Sohu: Путин заявлением об уходе российского газа из Европы разрушил планы ЕС

Президент РФ Владимир Путин одним заявлением разрушил планы Евросоюза и создал панику на Западе. Речь идет о словах главы РФ относительно ухода российского газа с европейских рынков, пишут журналисты Sohu.

Накануне российский лидер выступил с заявлением, что страна готова прекратить поставки сырья в ЕС прямо сейчас.

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание на то, что в странах ЕС пытались создать план, чтобы без ущерба для собственных экономик поэтапно отказаться от газа из России. Но из-за решений Кремля эта стратегия рискует обернуться провалом.

«Президент нанес смертельный удар по слабому месту ЕС. Европа использует политику как оружие, вводя санкции, а Москва просто использует торговую логику», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что Москва идет на продуманный шаг, поскольку европейские страны пытаются душить российскую энергетику все новыми санкциями. В то же время развивающиеся рынки выражают готовность закупать сырье без каких-либо политических условий.

Ранее аналитик Игорь Юшков назвал направление для переориентации поставок российского газа. Покупатели СПГ найдутся на азиатском рынке, считает он.