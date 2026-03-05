Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 5 марта 2026Экономика

Названо направление для переориентации поставок российского газа

Аналитик Юшков: Поставки российского СПГ могут быть перенаправлены в Азию
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) могут быть переориентированы на азиатский рынок. Такое направление назвал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, побеседовавший с RT.

Комментарий специалист дал в связи с высказыванием президента России Владимир Путина о том, что РФ, возможно, было бы «выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок».

«Здесь стоит отметить слова Путина, что пока это все-таки не финальное решение, а мысли вслух», — подчеркнул Юшков.

Говоря о проблемах европейцев, столкнувшихся с взлетом цен на газ на фоне прекращения поставок из Катара и опустошения хранилищ, эксперт отметил, что для России в этой ситуации «никаких рисков нет». По его словам, отечественные поставки СПГ «сейчас с Ямала в основном идут на европейский рынок, но могут спокойно перейти на азиатский».

«Зимой будет дольше путь, потому что нужно будет через Суэцкий канал идти, но летом он вполне может идти и по восточной части Северного морского пути. Вот об этом и речь — что СПГ спокойно перейдет на азиатские рынки, если не будет европейского», — объяснил эксперт.

Ранее Путин заявил, что значительный рост цен на энергоносители в Европе связан с санкциями и общей ситуацией на мировых рынках. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что речь шла не об остановке поставок газа в Европу, а о поручении правительству проработать такую возможность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    В США заявили о меняющих современную войну «Шахедах»

    Женатый мужчина напал на отказавшую ему в знакомстве известную блогершу и попал на видео

    Названо направление для переориентации поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok