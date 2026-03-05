Путин: Взлет цен на газ в Европе вызван общей обстановкой на мировых рынках

Подорожание на мировых энергетических рынках связано с санкциями против Москвы и общей ситуацией на мировых рынках. Об этом глава российского государства Владимир Путин рассказал журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Корреспондент напомнил о хаосе на газовых рынках, где европейские страны испытывают панику из-за взлетевших тарифов и неопределенности с поставками, в частности на фоне грядущих в апреле запретов на краткосрочные поставки российского СПГ и других ограничений по контрактам с лета прошлого года.

По словам российского лидера, Москва по-прежнему остается надежным поставщиком энергоносителей для партнеров, включая страны Восточной Европы, такие как Словакия и Венгрия. Он отметил, что кризис на рынках в Европе спровоцирован ошибочной энергетической политикой Брюсселя, излишним увлечением «зеленой повесткой» и применением энергетики для внутриполитических целей.

«Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до 700 долларов. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках - из-за общей ситуации», — указал Путин.

Ранее Путин назвал Венгрию и Словакию надежными партнерами России. Как подчеркнул президент, Москва будет поставлять энергоресурсы в эти страны в том случае, если их руководство продолжит проводить текущую политику.