03:14, 8 марта 2026Интернет и СМИ

В США указали на ошибку Трампа в Иране

The National Interest: Трамп может ввязаться в затяжную войну с Ираном
Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном. Такое мнение выразил американский портал The National Interest.

Как утверждается в статье, запустив этот кризис, глава США повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику Вашингтона. Без корректировки курса страна движется по пути к еще одной бесконечной войне, предупреждает портал.

Несмотря на первоначальную цель, — свержение правительства в Иране — администрация американского президента начинает определять желаемый итог согласно ходу боевых действий. «Отсутствие четкой стратегии и укоренившиеся лоббистские группы определяют политику, в результате чего Вашингтон ввязался в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке, которая, судя по всему, в ближайшее время не закончится», — констатирует The National Interest.

Ранее Трамп заявил, что отправка американских военнослужащих в Иран возможна. При этом он уточнил, что это может произойти «по очень веской причине».

