Трамп оценил возможность отправки американских военных в Иран

Трамп допустил отправку американских военных в Иран по веской причине
Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отправка американских военнослужащих в Иран возможна. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами.

«Возможно. По очень веской причине», — уточнил американский лидер.

До этого Трамп обвинил Иран в обстреле школы для девочек в Минабе. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова президента, добавив, что Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».

Ранее о наземной операции в Иране высказывался израильский президент Ицхак Герцог. Он указал, что Израиль не планирует отправлять свои войска в Иран. Он выразил мнение, что и США не отправят свои войска в государство.

