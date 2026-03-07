Президент Израиля высказался о наземной операции в Иране

Президент Герцог: Израиль не планирует посылать войска в Иран

Израиль не планирует отправлять свои войска в Иран для проведения наземной операции. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил израильский президент Ицхак Герцог.

«Нет. Я думаю, что и США не отправят свои войска в Иран», — ответил он на вопрос о возможности наземного вторжения в исламскую республику.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сообщила, что США в настоящее время не планируют применять наземные силы в Иране, однако не исключают этой возможности. По информации телеканала NBC, президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана.