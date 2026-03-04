Белый дом высказался о применении наземных сил в Иране

Белый дом: США допускают возможность применения наземных сил в Иране

США в настоящее время не планируют применять наземные силы в Иране, однако не исключают этой возможности. Об этом заявила пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт.

«Это не входит в текущие планы, однако я не буду исключать какого-либо варианта от имени президента», — отметила она.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями военной операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

В свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Иран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».