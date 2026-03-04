Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 4 марта 2026Мир

Белый дом высказался о применении наземных сил в Иране

Белый дом: США допускают возможность применения наземных сил в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Craig Hudson / Reuters

США в настоящее время не планируют применять наземные силы в Иране, однако не исключают этой возможности. Об этом заявила пресс-секретаря Белого Дома Кэролайн Левитт.

«Это не входит в текущие планы, однако я не буду исключать какого-либо варианта от имени президента», — отметила она.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями военной операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

В свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Иран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

    В России появится новый бесплатный сервис для водителей

    В российском городе потолок в аварийном доме рухнул во второй раз

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

    Слава отменила тур по России после скандального концерта

    Власти Ирака объяснили отключение электричества по всей стране

    Белый дом прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

    ВСУ атаковали российские курорты

    Испания после угроз Трампа согласилась помогать США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok