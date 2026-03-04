Иран в двух словах высказался о продолжительности конфликта с США и Израилем

Советник верховного лидера Мохбер: Иран готов продолжать конфликт сколько угодно

Иран готов продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно». Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер, передает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Мы можем продолжать войну сколько угодно, так же, как и в течение восьмилетней священной обороны (ирано-иракская война 1980-1988 гг. — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Мохбер также подчеркнул, что Исламская Республика полностью утратила доверие к Вашингтону и не намерена возобновлять переговоры с Белым домом.

Ранее сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать масштабную военную операцию против Ирана в ближайшее время. «Я только что вышел с секретного брифинга по Ирану, и он лишь подтвердил то, что мы уже знали. Дональд Трамп ведет незаконную войну, и у него нет плана, как ее прекратить», — сказал политик.