11:15, 4 марта 2026

В Конгрессе раскрыли план Трампа по Ирану

Сенатор Марки: Трамп не планирует завершать операцию против Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать масштабную военную операцию против Ирана в ближайшее время. Видеобращение политика опубликовано на его странице в социальной сети X.

«Я только что вышел с секретного брифинга по Ирану, и он лишь подтвердил то, что мы уже знали. Дональд Трамп ведет незаконную войну, и у него нет плана, как ее прекратить», — сказал политик.

Он также отметил, что, по его мнению, американский лидер лжет о ракетном потенциале Ирана, используя эту информацию для вовлечения США в очередной бесконечный конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что в худшем случае после ударов США по Ирану к управлению страной придет кто-то «такой же плохой», как и предыдущее руководство, а Вашингтон хотел бы видеть там «кого-то получше». «Думаю, худший сценарий — это если мы сделаем это, а затем к власти придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий, верно?» — сказал он.

