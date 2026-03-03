Трамп назвал худший сценарий конфликта с Ираном

Трамп: США хотели бы видеть в руководстве Ирана кого-то получше

В худшем случае, после ударов США по Ирану к управлению страной придет кто-то «такой же плохой», как и предыдущее руководство, а Вашингтон хотел бы видеть там «кого-то получше». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляцию которой ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Думаю, худший сценарий — это если мы сделаем это, а затем к власти придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий, верно?», — сказал он.

Политик также отметил, что большинство кандидатов, которых Вашингтон рассматривал в качестве замены убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, тоже погибли в ходе ракетных ударов. При этом, по его словам, те, кого власти США рассматривали в качестве следующей замены, тоже могут быть мертвы.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.