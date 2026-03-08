Трамп обвинил Иран в обстреле иранской школы для девочек

Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек в Минабе

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обстреле школы для девочек в Минабе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на пути в Майами.

«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран. Мы думаем, что это сделал Иран. Они очень неточные со своими боеприпасами», — ответил он на вопрос о том, бомбили ли США начальную школу.

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова президента, добавив, что Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».

Ранее представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные действительно наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.