Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 8 марта 2026Мир

Трамп обвинил Иран в обстреле иранской школы для девочек

Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек в Минабе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обстреле школы для девочек в Минабе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на пути в Майами.

«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран. Мы думаем, что это сделал Иран. Они очень неточные со своими боеприпасами», — ответил он на вопрос о том, бомбили ли США начальную школу.

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова президента, добавив, что Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».

Ранее представители Белого дома сообщили Конгрессу США, что американские военные действительно наносили удары в районе иранского города Минаб, в котором находится атакованная начальная школа для девочек. По данным американских чиновников, США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Иран в обстреле иранской школы для девочек

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией

    Трамп оценил возможность отправки американских военных в Иран

    Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

    Трамп высмеял власти «величайшего» союзника США

    Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

    В США забеспокоились после ударов Ирана

    Иран пообещал принять меры в случае атаки из Азербайджана

    Иран обратился с требованием к Азербайджану

    Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok