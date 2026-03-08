Реклама

16:19, 8 марта 2026Интернет и СМИ

Заболевшая раком Лерчек отказалась ложиться в больницу

Бадма-Халгаев: Лерчек отказалась от госпитализации после обнаружения рака
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отказалась от госпитализации после обнаружения рака. Об этом сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев, передает ТАСС.

По его словам, несколько дней назад Лерчек уехала из больницы домой под расписку. Блогерша хочет побыть с сыном, который родился незадолго до постановки диагноза.

«Ее участие в судебном заседании 16 марта будет решаться по состоянию здоровья», — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что в легких Чекалиной обнаружили метастазы. Блогерша пережила операцию на позвоночник и некоторое время находилась в клинике. Возлюбленный звезды Луис Сквиччиарини отметил, что из-за нежелания суда предоставить возможность обратиться к врачу блогерша потеряла время для лечения.

