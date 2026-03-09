Реклама

21:17, 9 марта 2026Бывший СССР

МИД Украины заявил о погружении Венгрии в спираль беззакония

Глава МИД Украины Сибига: Изъятие Венгрией средств Ощадбанка незаконно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия готовит законопроект для легализации конфискованных у инкассаторов Ощадбанка средств, тем самым погружаясь в спираль беззакония. Его слова приводит ТСН.

«Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований. Они лишь добавляют беззакония к беззаконию», — подчеркнул министр.

Сибига добавил, что Украина привлечет к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции по консульским сношениям.

Ранее сообщалось, что в Венгрии задержали семерых граждан Украины, которые на двух фургонах везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Позже инкассаторы вернулись на родину, а изъятые машины и ценности остались на венгерской территории.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт решит судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег, только когда выяснит их происхождение. До этого, добавил он, ценности спокойно полежат в Венгрии.

