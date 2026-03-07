Орбан раскрыл судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег

Орбан: Венгрия установит происхождение денег, изъятых у украинских инкассаторов

Венгрия решит судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег, когда выяснит их происхождение, а пока оставит их у себя. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Világgazdaság.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... [Пока они] спокойно полежат здесь», — высказался венгерский премьер.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии.

Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что инкассаторы вернулись на родину. Судьбу двух инкассаторских фургонов он не раскрыл.