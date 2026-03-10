Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

Блогерша Лиза Барашик расплакалась, говоря о разводе с Сашей Теслондом

Популярная российская блогерша Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) расплакалась, рассказывая о разводе с супругом Сашей Теслондом (настоящее имя — Александр Попов). Подробности расставания она раскрыла в интервью Мадонне Мур, доступном на YouTube.

Гритченко рассказала, что узнала об измене возлюбленного и написала эмоциональный пост об этом в Telegram, о чем впоследствии пожалела. «Когда с человеком так долго, ты ему доверяешь больше чем себе (...) Это просто крик боли был, глупый, может быть, детский. Мне все равно. Просто вот от неожиданности, наверное, больше», — рассказала блогерша и заплакала.

Барашик призналась, что тяжело переживала случившееся. «Я не выходила из дома почти, сидела просто дома. Даже с собакой гулять было тяжело, если честно», — вспомнила она. Блогерша добавила, что через несколько недель вернулась к работе и начала видеться с друзьями и знакомыми, что помогло ей справиться с тяжелым состоянием.

О том, что Барашик и Теслонд расстались, стало известно в начале января. В своем Telegram-канале Гритченко рассказала, что Попов изменил ей в их квартире в Москве, пока блогерша находилась в США. Пара состояла в отношениях семь лет.