Тимоти Шаламе раскритиковали после высказывания о балете и опере

30-летний голливудский актер Тимоти Шаламе оказался в центре скандала из-за слов о том, что никому нет дела до оперы и балета. Его высказывания вызвали волну негодования от культурных институций по всему миру, а другие звезды кино, включая Вупи Голдберг, Джейми Ли Кертис и Еву Мендес, вступились за артистов, оскорбленных актером сценических искусств. Об этом сообщает The Guardian.

Шаламе раскритиковал оперу и балет в интервью Мэттью Макконахи

24 февраля на YouTube-канале издания The Guardian вышло часовое интервью Тимоти Шаламе и Мэттью Макконахи. Актеры обсуждали поколенческие тренды, когда Шаламе процитировал статью, в которой утверждалось, что «поколение зумеров ходит в кино чаще, чем миллениалы». «Я чувствую себя гребаным дедом, говоря такое», — пошутил он.

Я не хочу работать в балете или опере или в любой другой индустрии, жизнь которой нужно поддерживать искусственно, даже если никому до нее нет дела Тимоти Шаламе актер

Актер быстро осознал, что наговорил лишнего, и поспешил исправиться. «При всем уважении к артистам балета и оперы. Я, кажется, только что потерял 14 процентов своей аудитории. Без причины подставил себя под огонь», — добавил Шаламе под смех Макконахи.

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Шаламе высмеяли звезды Голливуда и театры всего мира

Высказывание номинанта на «Оскар» за фильм «Марти Великолепный» спровоцировало волну негодования, пишет Variety. Актриса и телеведущая Вупи Голдберг предсказала, что слова Шаламе будут стоить ему куда больше, нежели «14 процентов рейтинга», и назвала коллегу «мальчиком».

О нет, если разозлить людей, то это будет стоить куда больше 14 процентов, так что будь аккуратен. Просто предупреждаю. Будь осторожен, мальчик Вупи Голдберг актриса и телеведущая

Затем одним из постов в защиту оперы и балета в соцсети поделилась актриса и лауреатка «Оскара» Джейми Ли Кертис. В своей следующей публикации она похвалила коллегу по фильму «Грешники» Майкла Б. Джордана, который также претендует в оскаровской номинации «Лучший актер».

СМИ также заметили под постами с критикой Шаламе лайки таких звезд, как Хелен Хант и Ева Мендес

На слова актера также отреагировали культурные институции по всему миру. Сиэтлская опера запустила акцию, в рамках которой можно было приобрести билеты на оперу «Кармен» со скидкой в 14 процентов по промокоду «Тимоти». «Тимми, ты тоже можешь его использовать», — утверждается в рекламном посте заведения в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: bezikus / Shutterstock / Fotodom

Французская опера Гран Авиньон в соцсетях заверила Шаламе, что залы театров продолжают заполняться, а выступления певцов и танцоров на сцене — вдохновлять и удивлять публику. Королевский театр Ковент-Гарден отметил, что каждый вечер на его мероприятия «ради магии живого выступления» собираются тысячи людей. «Если передумаешь, наши двери открыты», — обратились к актеру представители заведения.

Пресса объявила об окончании «эпохи Тимоти»

Скандал разросся до таких масштабов, что из-за него победу в номинации «Лучший актер» премии «Оскар» теперь пророчат Майклу Б. Джордану вместо Шаламе, утверждает The Guardian. Впрочем, допускает газета, актер мог избежать таких последствий, поскольку голосование в Академии кинематографических искусств завершилось до того, как история успела набрать обороты.

34 процента составляют шансы Шаламе на «Оскар», по версии букмекеров

Тем не менее многие СМИ и блогеры, например австралийский культурный подкаст The Spill, заговорили об «окончании эры Тимоти». «Потерял ли свой блеск золотой мальчик Голливуда Тимоти Шаламе?» — с таким заголовком вышла статья «Би-би-си».

«Он полный идиот. Я считаю, он просто смешон. Подозреваю, этот комментарий еще ему аукнется», — приводит портал слова журналиста и театрального критика Иэна Брауна.

Шаламе претендует на «Оскар» в третий раз за карьеру

За роль в «Марти Великолепном» Тимоти Шаламе был номинирован на «Оскар» в третий раз. Ранее он претендовал на премию за участие в фильмах «Боб Дилан: Никому не известный» и «Назови меня своим именем».

Впервые актер приобрел известность благодаря роли в научно-фантастическом фильме «Интерстеллар», где сыграл сына персонажа Макконахи. Шаламе также известен по дилогии «Дюна» и мюзиклу «Вонка».