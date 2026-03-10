В НАС оценили влияние «закона о русском языке» на продажи машин

Автоэксперт Шапарин не увидел маркетинговых выгод от русификации названий машин

С 1 марта 2026 года в России действует закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», который предписывает заменять иностранные слова на русские в публичном пространстве. Повлияет ли на автомобильные продажи и цены соблюдение документа российскими автопроизводителями, «Ленте.ру» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его мнению, ожидать роста или снижения продаж из-за перехода в написании моделей с латиницы на кириллицу не стоит. «По большому счету, это не меняет ничего. Что Vesta переименовать в "Весту", что Iskra в "Искру". Ничего, кроме дополнительных издержек для производителя. Маркетинговых выгод для автопрома нет никаких», — считает Шапарин.

Он допустил логичность этого решения, но с оговоркой. «Эта история в основном касается мелкого бизнеса, у кого нет зарегистрированных торговых марок. Писать Jolion кириллицей странно, да здесь и не придется. Они все зарегистрированы как торговые марки в Роспатенте», — объясняет эксперт.

Представитель НАС уверен, что издержки производителей в этом случае вряд ли отразятся на покупателях, так как «они будут минимальными».

Ранее врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров назвал единственный способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья.