11:20, 10 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили желание Трампа созвониться с Путиным

Джабаров: Судя по словам Ушакова, звонок Путина и Трампа полезен для всего мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Судя по заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будет полезен для всего мира, заметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Желание американского лидера созвониться с российским коллегой сенатор объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Судя по той информации, которую довел до СМИ помощник президента Юрий Викторович Ушаков, разговор полезный не только для двух сторон, но и для всего мира

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Мне кажется, Трамп немножечко заигрался и почувствовал себя руководителем всего мира. Он в последнее время, по-моему, даже перестал с кем-то советоваться. Но не все стало у него получаться на Ближнем Востоке. Есть потери. И я думаю, что в этот момент Трамп вспомнил, что есть еще один лидер, который не менее значимый для всего мира, — это наш президент России, с которым необходимо считаться, который имеет колоссальный авторитет во всем мире, особенно на Ближнем Востоке», — рассказал Джабаров.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. По словам чиновника, американский лидер позвонил российскому коллеге, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

