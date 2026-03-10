В России объяснили желание Трампа созвониться с Путиным

Джабаров: Судя по словам Ушакова, звонок Путина и Трампа полезен для всего мира

Судя по заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будет полезен для всего мира, заметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Желание американского лидера созвониться с российским коллегой сенатор объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Мне кажется, Трамп немножечко заигрался и почувствовал себя руководителем всего мира. Он в последнее время, по-моему, даже перестал с кем-то советоваться. Но не все стало у него получаться на Ближнем Востоке. Есть потери. И я думаю, что в этот момент Трамп вспомнил, что есть еще один лидер, который не менее значимый для всего мира, — это наш президент России, с которым необходимо считаться, который имеет колоссальный авторитет во всем мире, особенно на Ближнем Востоке», — рассказал Джабаров.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. По словам чиновника, американский лидер позвонил российскому коллеге, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».