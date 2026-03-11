Реклама

44-летнюю Наталью Водянову заметили на показе в Париже

44-летнюю модель Наталью Водянову заметили на показе Louis Vuitton в Париже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Российская супермодель Наталья Водянова стала гостьей показа модного дома Louis Vuitton, который проходил в Париже в рамках Недели моды. Снимки с шоу публикует WWD.

Папарацци заметили 44-летнюю манекенщицу в пальто с цветочным принтом, надетом поверх молочного поло и плиссированной мини-юбки. Известно, что знаменитость пришла на мероприятие с мужем, миллиардером Антуаном Арно, однако пара не позировала вместе для фотографов.

Ранее Наталью Водянову с мужем заметили на показе Dior. Она позировала в образе из ассортимента люксового бренда, который состоял из твидового жакета и джинсовой юбки длины макси. На одном из фото Водянова снималась с креативным директором марки — Джонатаном Андерсоном.

Арно и Водянова зарегистрировали брак 19 сентября 2020 года в мэрии Парижа, ход церемонии контролировала лично мэр города Анн Идальго.

