17:03, 4 марта 2026

Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

Наталью Водянову с мужем-миллиардером Арно заметили на показе Dior в Париже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Swan Gallet / WWD via Getty Images

Российская супермодель Наталья Водянова появилась на показе модного дома Dior вместе с мужем-миллиардером Антуаном Арно. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Манекенщицу заметили в числе гостей на дефиле, которое проходило в рамках Недели моды в Париже. Она позировала в образе Dior, который состоял из твидового жакета и джинсовой юбки длины макси. На одном из фото Водянова снималась с креативным директором бренда — Джонатаном Андерсоном.

Известно, что Арно и Водянова зарегистрировали брак 19 сентября 2020 года в мэрии Парижа, ход церемонии контролировала лично мэр города Анн Идальго.

О романе Водяновой с Арно, с которым у модели двое общих детей, стало известно в 2011 году, после ее развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

