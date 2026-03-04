Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

Российская супермодель Наталья Водянова появилась на показе модного дома Dior вместе с мужем-миллиардером Антуаном Арно. Снимки публикует Harper's Bazaar.

Манекенщицу заметили в числе гостей на дефиле, которое проходило в рамках Недели моды в Париже. Она позировала в образе Dior, который состоял из твидового жакета и джинсовой юбки длины макси. На одном из фото Водянова снималась с креативным директором бренда — Джонатаном Андерсоном.

Известно, что Арно и Водянова зарегистрировали брак 19 сентября 2020 года в мэрии Парижа, ход церемонии контролировала лично мэр города Анн Идальго.

О романе Водяновой с Арно, с которым у модели двое общих детей, стало известно в 2011 году, после ее развода с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.