Часть россиян призвали готовиться к снижению трат по ЖКХ

Депутат Кошелев: Плата по ЖКХ снизиться с окончанием холодов

Коммунальные платежи в ближайшие месяцы с окончанием холодов в целом снизятся для россиян, которые оплачивают отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, а также по нормативам только в отопительный сезон. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он напомнил, что с 1 марта 2025 года в России в качестве приоритетного способа расчетов была закреплена оплата только в отопительный сезон, исходя из фактического потребления.

Если же в доме нет общедомовых приборов учета, то расчет ведется по нормативам потребления, которые утверждаются местными властями.

При наличии индивидуальных счетчиков в доме жильцы могут самостоятельно регулировать температуру отопления в квартире. Централизованное отопление, по мнению депутата, имеет некоторые ограничения — жильцы не могут самостоятельно принимать решения о включении и отключении отопления. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы в каждой квартире была индивидуальная система, регулирующая температуру батарей, и счетчик, фиксирующий объем потребления.

Ранее стало известно, что в России могут установить единые федеральные льготы для полной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг для одиноких пенсионеров.