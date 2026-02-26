Одной категории россиян захотели полностью возмещать расходы на «коммуналку»

«Известия»: Одиноким пенсионерам захотели полностью возмещать траты на ЖКУ

В России для одиноких пенсионеров могут установить единые федеральные льготы для полной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Об этом стало известно «Известиям».

С соответствующим предложением в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина выступили лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В полном размере возмещать траты на «коммуналку» хотят по достижении 80-летнего возраста. В качестве аргументации депутаты приводят результаты недавнего опроса НИУ ВШЭ, который показал, что граждане старше 70 лет направляют более 80 процентов доходов на закрытие базовых потребностей: покупку продуктов (45 процентов), лекарств (15 процентов и больше с каждым годом) и оплату квартиры (17 процентов).

65-летних граждан авторы инициативы готовы освободить от уплаты 50 процентов стоимости ЖКУ. Помимо этого, парламентарии считают необходимым покрыть расходы пенсионеров на доставку топлива для домов без центрального отопления. При этом депутаты подчеркивают, что устанавливать размер компенсаций в зависимости от региональных бюджетов несправедливо. «Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — разъяснил Миронов.

Ранее пенсионерам напомнили о возможности полностью компенсировать взносы на капремонт. Такая льгота полагается пенсионерам старше 80 лет.