Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 11 марта 2026Экономика

Шансы Германии пережить иранский кризис оценили

DIW: Иранский кризис снизит ВВП Германии и усилит инфляцию
Кирилл Луцюк

Фото: staff / Reuters

Если война США и Израиля с Ираном не затянется и не обострится, то экономика Германии пострадает лишь незначительно. К такому выводу пришли эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW). Их процитировало Bloomberg.

Предполагается, что из-за роста цен на нефть и газ темпы роста крупнейшей экономики Европейского союза упадут примерно на 0,1-0,2 процентных пункта и составят в 2026 году около 1 процента. Данный прогноз основан на той точке зрения, что самый большой скачок стоимости энергоносителей, вызванный иранским кризисом, уже миновал.

Кроме того, институт ждет роста уровня инфляции примерно на 0,4 процентных пункта. Как следствие, в 2026 году инфляция в ФРГ будет около 2,4 процента. В DIW считают, что в период с января по июнь следует ждать значительного снижения цен на энергоносители.

Что касается 2027 года, то DIW прогнозирует рост экономики Германии на 1,4 процента. Инфляция снизится до 2,3 процента.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ решило высвободить часть стратегического нефтяного резерва. Есть сведения, что из запасов извлекут около 18 миллионов баррелей нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    Бывшего начальника из Минобороны России лишили миллионов

    Еще один мужчина исчез в районе пропажи семьи Усольцевых

    В Москве построят еще один небоскреб с «морем» и пляжем

    «Азов» застолбил место под Константиновкой и поплатился

    Москва приблизилась к новому рекорду

    Россиянин сжег мужчину на автобусной остановке

    В КСИР заявили о попытках Трампа найти посредников для перемирия с Ираном

    Трамп объявил войну одному виду рыб

    Живущий в США российский комик сравнил Трампа с Жириновским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok