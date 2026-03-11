Шансы Германии пережить иранский кризис оценили

DIW: Иранский кризис снизит ВВП Германии и усилит инфляцию

Если война США и Израиля с Ираном не затянется и не обострится, то экономика Германии пострадает лишь незначительно. К такому выводу пришли эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW). Их процитировало Bloomberg.

Предполагается, что из-за роста цен на нефть и газ темпы роста крупнейшей экономики Европейского союза упадут примерно на 0,1-0,2 процентных пункта и составят в 2026 году около 1 процента. Данный прогноз основан на той точке зрения, что самый большой скачок стоимости энергоносителей, вызванный иранским кризисом, уже миновал.

Кроме того, институт ждет роста уровня инфляции примерно на 0,4 процентных пункта. Как следствие, в 2026 году инфляция в ФРГ будет около 2,4 процента. В DIW считают, что в период с января по июнь следует ждать значительного снижения цен на энергоносители.

Что касается 2027 года, то DIW прогнозирует рост экономики Германии на 1,4 процента. Инфляция снизится до 2,3 процента.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ решило высвободить часть стратегического нефтяного резерва. Есть сведения, что из запасов извлекут около 18 миллионов баррелей нефти.