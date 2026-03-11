Украинские операторы БПЛА поменяли тактику на передовой

Командир батареи Енисей: Приоритетная цель БПЛА ВСУ — артиллеристы, а не орудия

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменили тактику и все чаще атакуют не российские артиллерийские орудия, а их расчет. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир гаубичной артиллерийской батареи 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Енисей.

«Противник прибегает к следующей тактике — они работают по расчету, они не работают по орудию. Они уже поняли: без расчета орудие — ничто», — рассказал он.

Енисей также рассказал, что для противодействия атакам украинских БПЛА был сокращен размер артиллерийских расчетов. Вместо этого артиллеристы увеличивают численность групп прикрытия с дробовиками и средствами РЭБ.

Ранее командир батареи рассказал, что ни российские, ни украинские военные больше не разворачивают артиллерийские орудия в батареи из-за опасности ударов БПЛА. По его словам, пушки работают строго по одиночке на тщательно замаскированных позициях.