Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:21, 11 марта 2026Культура

Венецианской биеннале пригрозили санкциями из-за России

Еврокомиссия пригрозила лишить гранта Венецианскую биеннале из-за допуска России
Андрей Шеньшаков

Фото: Felix Hörhager / picture alliance via Getty Images

Еврокомиссия заявила о готовности оставить Венецианскую биеннале без финансирования из-за возвращения России в список участников. Об этом говорится в заявлении комиссаров по технологиям Хенны Вирккунен и культуре Гленн Микаллеф, которое цитирует РИА Новости.

В обращении чиновники осудили решение Фонда Биеннале. По их мнению, оно «противоречит санкционному режиму Евросоюза».

«Если Фонд продолжит реализацию своего решения, мы рассмотрим действия, включая приостановку или прекращение гранта ЕС, предоставляемого Фонду», — говорится в сообщении.

Споры начались после того, как России разрешили снова открыть свой национальный павильон на выставке. Он был закрыт после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году.

Ранее на Западе назвали варварством попытки Украины отменить русскую культуру. Такую политику эксперт назвал ядом в будущем Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый лидер Ирана был ранен в первый день ударов по Тегерану. С тех пор он не появлялся на публике. Что известно о его состоянии?

    Пьяный чиновник из крупного города покусал мужчину в туалете и забыл об этом

    ФБР предупредило Калифорнию о возможной атаке Ирана

    25-летний турист из России загадочно пропал в Таиланде

    Перехват российских Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов объяснили

    Бояков предложил Певцову отдать гонорар за спектакль зрителям

    ВСУ перебросили группу спецопераций под Волчанск

    У отстраненного ректора российского вуза захотели отобрать недвижимость

    Гуменник пообещал держать марку после Олимпиады-2026

    Опровергающие существование России мать с сыном попали в один список

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok