Венецианской биеннале пригрозили санкциями из-за России

Еврокомиссия пригрозила лишить гранта Венецианскую биеннале из-за допуска России

Еврокомиссия заявила о готовности оставить Венецианскую биеннале без финансирования из-за возвращения России в список участников. Об этом говорится в заявлении комиссаров по технологиям Хенны Вирккунен и культуре Гленн Микаллеф, которое цитирует РИА Новости.

В обращении чиновники осудили решение Фонда Биеннале. По их мнению, оно «противоречит санкционному режиму Евросоюза».

«Если Фонд продолжит реализацию своего решения, мы рассмотрим действия, включая приостановку или прекращение гранта ЕС, предоставляемого Фонду», — говорится в сообщении.

Споры начались после того, как России разрешили снова открыть свой национальный павильон на выставке. Он был закрыт после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году.

Ранее на Западе назвали варварством попытки Украины отменить русскую культуру. Такую политику эксперт назвал ядом в будущем Украины.