Россия
16:44, 11 марта 2026Россия

Замкомандира рассказал об ответе 68 дней оборонявшего позиции бойца на предложение сдаться

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

68 дней оборонявший позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российский боец Сергей Ярашев послал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-русски далеко в ответ на предложение сдаться. Об этом рассказал заместитель командира бригады, майор Вадим Поздняков, передает РИА Новости.

«Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко», — отметил Поздняков.

По его словам, во время перестрелки Ярашев уничтожил еще двух украинских солдат, а остальные на время отступили, после чего вернулись и начали обстреливать позицию с единственным российским бойцом. «Массово стали туда закидывать и FPV, и артиллерией работать», — уточнил Поздняков.

Ранее сообщалось, что 21-летний боец выжил. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.

