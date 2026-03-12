Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась шестью секретами похудения

Жительница Великобритании похудела на 44 килограмма благодаря японской системе

Жительница Великобритании Кэти Липс сбросила 44 килограмма без операций и строгих диет. Секретами похудения она поделилась с Daily Mail.

По словам Липс, она решила изменить образ жизни, когда ее вес достиг 108 килограммов. Женщина пробовала разные системы похудения, но они ей не помогали. Отчаявшись, Липс уже начала думать над операцией по уменьшению желудка, но вдруг узнала о японском методе сбросить вес.

Липс объяснила, что в рамках японской системы важно научиться отличать физиологическое чувство голода от психологического. По ее словам, люди часто едят не потому что в моменте нуждаются в пище, а потому что пытаются справиться со скукой или заесть стресс. Согласно системе, есть же нужно только при физиологическом чувстве голода, не ориентируясь даже на время.

Также Липс отметила, что во время еды не стоит торопиться. Если медленно жевать, пища станет легче для переваривания. К тому же благодаря этому можно отслеживать чувство сытости. Как объяснила женщина, у японцев принято не наедаться до отвала, а останавливаться, когда сыт на 80 процентов.

Женщина также призвала не запрещать себе отдельные продукты, а просто стараться их реже покупать. Со строгими ограничениями гораздо сложнее худеть. «По мере того, как вы научитесь есть осознанно, ваш аппетит и вкус изменятся, и вы обнаружите, что хочется есть порции поменьше и меньше сладкого», — добавила Липс.

Последний совет женщины — воспринимать еду как заботу о себе. По ее словам, многие люди слишком демонизируют приемы пищи, что приводит к плохим последствиям.

