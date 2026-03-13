Названы неутешительные последствия войны в Иране для вице-президента США

Ордуханян: Конфликт в Иране может лишить Вэнса победы на выборах 2028 года

Победа вице-президента США Джей Ди Вэнса на президентских выборах в 2028 году будет под угрозой из-за войны на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Новелла современных политических реалий — это ментальная несостоятельность политиков. Мы говорили много о Джо Байдене, и заслуженно очередь дошла до [президента США Дональда] Трампа. (...) Он уже проиграл промежуточные выборы для республиканцев. Думаю, это очевидно всем», — высказался эксперт.

Он добавил, что меньше года назад разрыв между Вэнсом и Гэвином Ньюсомом, вероятным кандидатом в президенты от демократов, составлял около 16 процентов. Сейчас он равен уже 2,8 процента.

Ранее американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский отметил, что Джей Ди Вэнс может иметь особую позицию по конфликту, но это не влияет на его лояльность по отношению к Трампу. У него могут быть разногласия с другими представителями администрации, но команда президента остается монолитной, добавил эксперт. Кроме того, и ранее существовали прецеденты, когда вице-президент публично не комментировал действия лидера.