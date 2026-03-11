Особую позицию вице-президента США по Ирану объяснили

Дубравский: Вице-президент США Вэнс отказывался от комментариев по Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс некоторое время отказывался от комментариев по военной операции против Ирана, но затем публично поддержал президента Дональда Трампа. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Джей Ди Вэнс действительно может иметь особую позицию по конфликту, но это не влияет на его лояльность Трампу, подчеркнул Дубравский. У него могут быть разногласия с другими представителями администрации, но команда президента остается монолитной, добавил эксперт.

Кроме того, и ранее существовали прецеденты, когда вице-президент публично не комментировал действия лидера. «В свое время так же поступила Камала Харрис, когда Джо Байден выводил войска из Афганистана», — напомнил Павел Дубравский.

Ранее Павел Дубравский описал, как операция против Ирана может привести к серьезным внутриполитическим последствиям для США. По его мнению, конфликт нанесет удар по привлекательности Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.