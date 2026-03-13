22:39, 13 марта 2026

Подросток поджег две автозаправки в Подмосковье

Подросток поджег две автозаправки в Подмосковье
Марина Совина

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В поселке Пионерский и селе Онуфриево подмосковной Истры 15-летний подросток под влиянием неизвестных поджег две автозаправочные станции. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

В результате произошло возгорание, выгорели две бензоколонки. В ведомстве рассказали, что уроженец города Москвы скрылся с места происшествия, однако его личность быстро установили. Сам подросток объяснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Красноярске женщине за поджог АЗС под влиянием мошенников дали год условно. Сообщалось, что в декабре 2024 года россиянка бросила на автозаправочной станции три бутылки с зажигательной смесью, что вызвало возгорание колонки, довести до конца преступный умысел ей не удалось. Огонь был оперативно потушен очевидцем, а женщину задержали сотрудники АЗС.

