Культура
13:30, 13 марта 2026Культура

Умер звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный

Актер Василий Скромный ушел из жизни в возрасте 61 года после тяжелой болезни
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Приключения Электроника»

Актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника», ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщило одесское издание «Думская»

По информации источника, Скромный скончался после тяжелой болезни. Один из знакомых артиста поделился с журналистами, что Василий страдал от онкологического заболевания.

Помимо «Приключений Электроника», Скромный снялся еще в нескольких фильмах, среди которых «Школа» и «Комбат». Несмотря на актерское образование, полученное в Одесской киностудии, в итоге он решил связать жизнь с мореплаванием и ушел из кино.

В июне стали известны обстоятельства смерти в зоне специальной военной операции известного украинского актера из сериала «Возвращение Мухтара» Юрий Фелипенко.

