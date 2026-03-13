Умер звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный

Актер Василий Скромный ушел из жизни в возрасте 61 года после тяжелой болезни

Актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника», ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщило одесское издание «Думская»

По информации источника, Скромный скончался после тяжелой болезни. Один из знакомых артиста поделился с журналистами, что Василий страдал от онкологического заболевания.

Помимо «Приключений Электроника», Скромный снялся еще в нескольких фильмах, среди которых «Школа» и «Комбат». Несмотря на актерское образование, полученное в Одесской киностудии, в итоге он решил связать жизнь с мореплаванием и ушел из кино.

