В России захотели изменить размер алиментов

Миронов: Размер алиментов должен быть не ниже прожиточного минимума

В России минимальный размер алиментов не должен быть ниже прожиточного минимума, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его процитировало ТАСС.

По словам парламентария, он внесет законопроект, который предполагает соответствующие изменения Семейного кодекса России.

Миронов также призвал к тому, чтобы государство выплачивало компенсацию, если родитель, который должен платить алименты, по объективным причинам переведет меньшую сумму. Однако потом он должен будет возвратить государству эти деньги с процентами. Иными словами, как пояснил депутат, в стране необходимо создать государственный алиментный фонд, который возьмет на себя финансовое обеспечение детей, лишившихся одного из родителей, а также позволит решить проблему неуплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта начали действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми. Прежде, минимальный размер алиментов считали, отталкиваясь от МРОТ. Теперь же за основу будут брать среднюю начисленную зарплату в регионе, где живет заявитель.