23:17, 25 февраля 2026Россия

В России начнут считать алименты на детей по-новому с 1 марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми начнут действовать в России с 1 марта. По данным постановления правительства, будет скорректирован в том числе порядок учета алиментов в доходах семьи.

Раньше минимальный размер алиментов считали, отталкиваясь от МРОТ, а теперь при расчетах органы соцзащиты будут брать за основу среднюю начисленную зарплату в регионе, где живет заявитель. Если алименты назначены судом, в доход семьи будут учитывать фактически полученные выплаты — эту сумму можно указать в заявлении.

Если же решение суда уже находится у приставов, сведения автоматически поступят в Социальный фонд России через систему межведомственного обмена данными. Минимальная сумма алиментов, которую станут учитывать при определении нуждаемости, теперь будет рассчитываться так: 25 процентов от средней зарплаты по региону на одного ребенка, 33 процента — на двоих и 50 процентов — на троих и более детей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила изменить правила выплаты алиментов. Омбудсмен представила в Госдуме доклад о своей деятельности за 2025 год. В нем она выступила с предложениями к органам власти. Москалькова отметила, что действующее законодательство не предусматривает право на алименты совершеннолетним людям, если они еще обучаются в школе.

