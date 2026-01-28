Реклама

Россия
19:52, 28 января 2026

В России предложили изменить правила выплаты алиментов

Москалькова предложила изменить правила выплаты алиментов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила изменить правила выплаты алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен представила в Госдуме доклад о своей деятельности за 2025 год. В нем она выступила с предложениями к органам власти. Москалькова отметила, что действующее законодательство не предусматривает право на алименты совершеннолетним людям, если они еще обучаются в школе.

«Предлагаем Минюсту России ускорить подготовку законопроекта, предусматривающего внесение соответствующих изменений в Семейный кодекс РФ», — говорится в докладе.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что первое высшее образование в России нужно сделать бесплатным, а рост цен на обучение в вузах — остановить.

