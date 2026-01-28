В России предложили изменить цену на первое высшее образование

Депутат Миронов предложил сделать бесплатным первое высшее образование

Первое высшее образование в России нужно сделать бесплатным, а рост цен на обучение в вузах — остановить. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит «Газета.ru».

По словам депутата, в абсолютных цифрах стоимость обучения в России стала гораздо дороже, чем в Европе. Парламентарий счел, что рост цен на образование говорит об экономии государства на зарплатах преподавателям и бесплатном образовании.

«Настаиваем на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в Конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги — делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным!» — заключил Миронов.

