В России захотели вернуть вступительные испытания в вузах

Кравцов: С 2027 года в педвузах введут вступительные испытания

С 2027 года в педагогических вузах введут профильное вступительное испытание. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит сайт министерства.

«Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования. Отмечу, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов», — сказал Кравцов.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, получающих образование за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку после окончания учебы.