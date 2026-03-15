На полигоне под Киевом уничтожили ценный груз из Франции

Лебедев: На полигоне под Киевом уничтожили новейшие французские дроны

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 14 марта ударили по украинскому военному полигону в районе города Васильков под Киевом, куда незадолго да атаки были доставлены новейшие французские дроны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Васильков — удар по полигону, откуда запускались беспилотники дальнего действия. Пишут, что туда недавно привезли новые французские дроны», — рассказал Лебедев.

Также, по его словам, российскими военными был атакован один из ключевых энергетических объектов столичного региона — Трипольская ТЭС. Удары были нанесены по производственным цехам сборки беспилотников в Буче и Ирпене. В Фастове поразили железнодорожную инфраструктуру, а в населенных пунктах Бровары и Борисполь были атакованы тренировочные лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео массированного удара по ВСУ роем дронов.