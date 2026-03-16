Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:32, 16 марта 2026

Мужчина элегантно решил проблему вечно засоренного волосами жены слива

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Akimov Igor / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Lawrish рассказала о хитрой мести своего мужа, которому надоело прочищать слив в душе от волос своей супруги. Помимо нее, к постоянным засорам оказалась причастна кошка, также обожающая мокнуть под потоками воды.

«Мы обе сильно линяем, и слив может забиваться шерстью и волосами. Я этого не вижу, но муж и его хорошее зрение видят. И так цикл повторяется: супруг жалуется, что вытащил из слива кучу волос, мы с Кали смотрим на него с грустью и обещаем исправиться, и на этом все заканчивается. Кризис предотвращен», — написала девушка.

Однажды, зайдя в ванную комнату, чтобы почистить зубы, девушка случайно посмотрела на стену в душевой. Она была в очках, поэтому разглядела там гигантского жука. Она моментально начала паниковать, так как она очень боится насекомых, и в конце концов сорвалась в крик.

«Муж пришел посмотреть, почему я начала орать, и рассмеялся! Он сказал мне посмотреть еще раз… это был огромный комок шерсти! Он сказал, что раз я не вижу слив и никогда его не чищу, он оставит волосы там, где я смогу их разглядеть. Он не хотел, чтобы я так паниковала, но и не расстроился. Какой же он придурок! Но признаю, что я это заслужила», — заключила автор.

Ранее привычка мужчины ежедневно мочиться в раковину привела к неожиданному засору. По словам мужчины, он делает это довольно часто, поскольку работает удаленно и часто испытывает стресс, который запивает огромным количеством кофе, воды и диетической газировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok